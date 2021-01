Lisa Barcelos, affair de Nego do Borel, chora em vídeo para fãs

Nessa quarta-feira, 12, Fábia Oliveira, divulgou áudio no qual Lisa descreve traição de Nego do Borel em áudio do WhatsApp. Na descrição do conteúdo, ela teria vivido momentos íntimos com o cantor em sua casa, na Barra da Tijuca, onde Duda morava com o ex.

"Acabou que no final eu fui pro quarto dele. Meu Deus, que quarto... Uma cama imensa, maior casarão", contou. "A gente começou a se pegar muito, eu tirei a roupa e ele também. Aí não achamos a camisinha e ele falou que queria muito me comer. Falou várias coisas".