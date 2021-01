Mãe de Duda Reis se manifesta após revelações: "Se perdoe e seja feliz"

Simone Reis Barreiros, mãe de Duda Reis, se manifestou sobre as revelações que a filha tem feito após o fim do noivado com Nego do Borel. Na tarde desta quarta-feira, 13, Simone demonstrou todo apoio à Duda.

A médica repostou um vídeo da atriz de 19 anos, do qual ela pede perdão aos pais publicamente, em seus Stories no Instagram.

"Eu quero pedir perdão a minha família, é um perdão público. Por eu não ter escutado eles, mas eu estava cega em compensação", diz a ruiva, no registro. "Os meus pais sempre me amaram muito e tudo foi um ato de amor".

Por sua vez, Simone lamentou o ocorrido e apoio a primogênita.