Agressor de Henri Castelli diz que revidou ataque do ator

Henri Castelli deu o que falar nesta semana após revelar que sofreu agressão no final do ano, em Alagoas. Henri surgiu chorando em vídeo e disse que foi atacado "do nada" e teve a mandíbula fraturada.

No entanto, o delegado que investiga o crime, Fabrício Nascimento, da Polícia Civil de Alagoas, revelou ao G1 que o agressor contou em depoimento que apenas revidou um ataque do ator.

Toda a briga teria iniciado entre Henri e o dono de uma casa de shows. "A confusão teria começado entre Henri e o dono da casa de show, mas a pessoa que o agrediu é um amigo do dono da casa de show que estava do lado no momento. Segundo ele [o que agrediu Castelli], na confusão, o ator teria tentando agredir o empresário e acabou por atingi-lo. Então, o agressor teria revidado", disse o delegado.