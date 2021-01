Duda Reis revela agressões físicas de Nego do Borel: "Dizia que ia matar minha família"

Em seguida, Duda desabafa sobre o relacionamento com o ex-noivo e revela que era "muito manipulada" e "tinha muito medo".

"Ele me ameaçava. Ele dizia que eu brigava com cachorro grande. Ele dizia que ia matar minha família. Eu sentia medo, me sentia um rato num beco sem saída, era a pior sensação do mundo. Eu sabia de tudo do que ela está envolvido, das coisas ilícitas que ele fazia", explica a ruiva.

"Não cabe a mim falar, mas cabe as autoridades do país investigarem. Isso não é um dever meu. Eu sempre tive medo, eu sempre muito dependente emocional dele. Ele me passava assim: ‘Ninguém nunca na vida alguém ia me querer, que nenhum homem seria capaz de amar uma mulher como eu'. Porque ao mesmo tempo que eu não prestava, era um amor confuso. Eu apanhava e depois recebia amor. Então, eu tinha medo. Eu fiquei três anos achando que amor era você apanhar e depois receber um beijo".