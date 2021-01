Jornal revela bastidores da separação de Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão

Ainda de acordo com o Extra, durante a pandemia o casal esperava estreitar a relação, mas não tiveram sucesso. A última vez que Marina e Xandinho apareceram publicamente foi durante uma live feita para os funcionários da empresa de Xande, ao lado do pai do empresário, em dezembro.

Em seguida, Xandinho e o pai teriam contraído coronavírus e por isso, o casal passou as festas de final de ano separados. Marina com os pais no Rio, e Xande com a família entre São Paulo e Paraty. Na volta das festividades, eles tiveram a conversa na qual decidiram pela separação.

"Os dois estão arrasados. Não param de chorar. Ele voou para o Ceará, ela está na casa dela no Rio", disse uma fonte do Extra, que aposta numa volta da dupla. "Eles se gostam muito, têm carinho. Ninguém se casa como os dois e pensa em separar. Mas vai depender mais dele do que dela. Na verdade, eles estão separados há muito tempo. Só não tinham percebido".