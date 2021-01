Pai de Duda Reis desabafa: "Plantaram uma mentira e terão que consertar"

Luiz Fernando Barreiros se manifestou sobre as revelações do noivado de Duda Reis e Nego do Borel. Em seu Instagram, Luiz Fernando criticou a forma como foi realizada o anúncio público do término de Duda e Borel.

"Quando eu disse que foi nojento a forma como deram a notícia do término, mais uma vez, eu estava certo!", iniciou o médico, na rede social.

"Notícia com conteúdo falso, sempre causa danos em alguém! Na minha profissão de médico só defendo os interesses do meu paciente! Conchavo, em minha opinião, não existe! Quem se submete a isso não está cuidando de forma honesta e verdadeira dos interesses do seu cliente! Resultado: plantaram uma mentira e agora terão que consertar, se é que possuem capacidade para isso! Não perdoo conchavos! O certo é o certo!".

Como os internautas sabem, a influenciadora Lisa Barcelos gravou um áudio para uma amiga, dizendo que havia se encontrado com o cantor e feito relação sexual com ele. O áudio foi divulgado por Fábia Oliveira, do O Dia.