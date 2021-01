Como Joe Alwyn criou um vínculo "muito próximo" com família de Taylor Swift

Robert Kamau/GC Images

A dona do hit Betty também refletiu sobre seu relacionamento de quatro anos, em novembro, durante conversa com Paul McCartney para a Rolling Stone.

A estrela de 31 anos disse ao astro que admirava como ele estava "construindo uma vida humana dentro de uma vida pública, e como isso pode ser assustador quando você se apaixona e conhece alguém, especialmente se você conheceu alguém que tem uma vida normal e bem fundamentada maneira de viver".

"Eu, muitas vezes, em minhas ansiedades, posso controlar como sou como uma pessoa e quão normal eu ajo e racionalizo as coisas, mas não posso controlar se há 20 fotógrafos do lado de fora nos arbustos", disse ela, comparando sua letra de Peace à tentativa de "encontrar pedaços de normalidade" em seu namoro com o ator britânico, de 29 anos.