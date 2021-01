Emma Roberts compartilha primeira foto do filho Rhodes

Emma Roberts finalmente o primogênito ao mundo! Na terça-feira, 12, Emma foi ao Instagram e compartilhou a primeira foto do filho Rhodes Robert Hedlund, do seu relacionamento com Garrett Hedlund.

No clique, mãe e filho aparecem em um adorável momento ao ar livre e até com looks combinados. Como não amá-los?

Eles usavam peças na cor laranja e aproveitavam o dia em um quintal. "Obrigada, 2020, por acertar em alguma coisa. Nossa luz brilhante Rhodes Robert Hedlund", escreveu a atriz na legenda.

O vestido de Emma é de Stella McCartney, enquanto as sandálias, de Andrea Wazen. Já o bebê usava roupinhas da marca Babe & Tess.

A imagem, claro, se tornou assunto na rede social, tanto que várias celebridades deixaram seus comentários, como Ashley Tisdale, Taylor Lautner, Billie Lourd, Aaron Paul e Lily Aldridge.