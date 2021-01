Grazi Massafera e Caio Castro desmentem rumores sobre fim do namoro

Os fãs de Grazi Massafera e Caio Castro não tiveram uma boa noite de sono nesta quarta-feira, 13. O motivo? Segundo alguns internautas, fotos recentes de Grazi e Caio não estavam mais no perfil da atriz, aumentando os rumores de término.

Enquanto alguns apostaram no fim do namoro, outros acharam que se tratava de um erro do Instagram. Os cliques mais antigos do casal continuam na rede social, como uma de setembro do ano passado.

Já no perfil do ator, as imagens ao lado da namorada continuam intactas. Claro que a web foi à loucura com o assunto, deixando os nomes das estrelas entre os mais comentados da madrugada.

Alguns perfis de notícias sobre famosos no Instagram foram além e chegaram a dizer que o romance teria chegado ao fim por conta de uma aproximação de Caio com uma ex-affair, em Fernando de Noronha.