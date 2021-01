Globo desiste de convite a Nego do Borel para entrar no BBB21

Nessa terça-feira, 12, Duda gravou vídeos aos prantos sobre a relação abusiva que viveu com Nego do Borel, dizendo que "era refém" e "tinha medo".

"Gente, a pior sensação do mundo é a que estou sentindo agora. Tô me sentindo mal, nunca apareci aqui assim. Sou uma mulher superforte, mas estou recebendo tanta coisa que tinha certeza na época. Falava: 'Cara, eu descobri'. Ia conversar com o indivíduo e ele falava: 'Você tá maluca, isso não aconteceu'".

Em seguida, ela se arrepende por não ter dado ouvidos aos pais, que sempre foram contra o namoro. "Fui contra as pessoas que eu amo, que me amavam, eu estava cega, eu acreditava nas mentiras da pessoa, eu acreditava. Tinha medo de falar, me sentia ameaçada".