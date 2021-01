Recomendado para você : Anitta sobre Duda Reis e Nego do Borel: "Não passo mão na cabeça de amigo"

Anitta, amiga de Nego do Borel, decidiu se pronunciar após Duda Reis expor aos prantos o relacionamento abusivo que viveu com o funkeiro. Através do Twitter, Anitta disse que encoraja as mulheres a buscarem segurança.

"Não passo a mão na cabeça de amigo que fez besteira só porque amo. Meu papel já fiz há tempo e sigo fazendo até hoje. O certo é o certo, o errado é o errado. Encorajo sempre a todas as mulheres a buscarem segurança e paz em suas relações. Assim sempre será. Boa noite", escreveu.

Em outubro do ano passado, Anitta se envolveu em polêmica com o casal após protagonizar ensaio quente com Nego do Borel.