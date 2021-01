Recomendado para você : Duda Reis chora muito ao falar sobre Nego do Borel: "Era refém, tinha medo"

Duda Reis teve crise de choro nessa terça-feira, 12, ao falar sobre a relação abusiva que viveu com Nego do Borel. Aos prantos, Duda revelou que recebeu mais mensagens de mulheres sobre traições do funkeiro.

A atriz afirma que agora entende todas as desconfianças que tinha quando estava ao lado do ex. "Gente, a pior sensação do mundo é a que estou sentindo agora. Tô me sentindo mal, nunca apareci aqui assim. Sou uma mulher superforte, mas estou recebendo tanta coisa que tinha certeza na época. Falava: 'Cara, eu descobri'. Ia conversar com o indivíduo e ele falava: 'Você tá maluca, isso não aconteceu'".

Duda também detalhou o conteúdo dos prints, dizendo que algumas até falavam de seu corpo. "Estou recebendo tanta coisa que era real. Tanta mulher, tantos prints dessas pessoas que se envolveram com ele. Falando do meu corpo, que eu era anoréxica. Estou muito magoada. Como me sujeitei a tanta coisa?! Como que alguém pode fazer isso com uma pessoa, de coração? Isso não entra na minha cabeça!"

Em seguida, ela se arrepende por não ter dado ouvidos aos pais, que sempre foram contra o namoro. "Fui contra as pessoas que eu amo, que me amavam, eu estava cega, eu acreditava nas mentiras da pessoa, eu acreditava. Tinha medo de falar, me sentia ameaçada".