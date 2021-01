Recomendado para você : Scott Disick anima fãs com comentário em foto de Kourtney Kardashian

Os fãs não se cansam de Scott Disick e Kourtney Kardashian! No domingo, 10, Kourtney postou algumas fotos suas no Instagram e, mais uma vez, ganhou o comentário do pai de seus filhos, Scott.

Nos cliques, a musa de Keeping Up With the Kardashians aparece belíssima, com um conjunto, de gola alta e calça, prateado da Rosetta Getty, e botas pretas com saltos altíssimos de Rick Owens.

"Take a bow", escreveu a estrela, que terminou de gravar o reality show do E!, no comentários.

Depois de ver as imagens, o empresário deixou algumas palavras para a ex: "Bow wow wow yippi yippy yay". E, claro, os fãs estavam de olho!