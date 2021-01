Fãs acreditam que Olivia Wilde usou colar de Harry Styles

Olivia Wilde, que teria partido o coração do ex-noivo Jason Sudeikis após assumir romance com Harry Styles, estaria dividindo acessórios com o namorado? Segundo os fãs, Olivia teria "roubado" um colar especial de Harry.

No início da semana, a atriz foi flagrada em Los Angeles, usando um colar que foi imediatamente reconhecido pelo público. Alguns internautas estão convencidos de que se trata do acessório usado pelo muso no clipe de "Golden".

Segundo a Vogue, o item é o colar Senna, da marca éliou e foi usado pela primeira vez por Harry em novembro de 2020.

"Nós desenhamos o Senna no meio da quarentena, quando as emoções estavam nas alturas", disseram as fundadoras da marca Cristy Mantilla e Duda Teixeira. "Nós queríamos desenhar algo feliz—uma peça edificante mas que ainda fosse casual e tivesse um senso de nostalgia para tempos melhores".