Duda Reis expõe traições e relacionamento abusivo com Nego do Borel

Duda Reis decidiu expor na tarde desta terça-feira, 12, o relacionamento abusivo que viveu com Nego do Borel. Em seus Stories, no Instagram, Duda abriu o jogo após uma influenciadora revelar uma das traições de Borel.

A atriz de 19 anos desabafou sobre os três anos ao lado do cantor e confirmou a veracidade do áudio de Lisa Barcelos, que detalhou um dos dias que teve relação sexual com o artista.

"Você sai destruída de uma relação abusiva, fato", iniciou a ruiva. "Às vezes só vai enxergar tempos e tempos depois. Como se não bastasse eu ter saído com diversas feridas e traumas por causa do bom samaritano de rede social, recebo agora mais baixaria no meu celular e vou começar a expor mesmo".

"E vou expor porque sei que é verdade. Porque essa menina é conhecida minha, temos várias amigas em comum e ela veio me contar hoje o que aconteceu. Nesse dia, fui passada a perna (pra variar) e o bonitão nas festinhas, comprometido, e com várias mulheres", desabafou ela.