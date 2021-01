Taylor Swift é flagrada em momento raro com Joe Alwyn e sogra

Taylor Swift, que elogiou Olivia Rodrigo, foi fotografada em momento raro com o namorado Joe Alwyn e a sogra Elizabeth Alwyn. Nessa segunda-feira, 11, Taylor, Joe e a mãe do ator foram vistos durante passeio em parque de Londres.

Para se proteger do frio, a cantora escolheu look formado por trench coat, de Stella McCartney, uma touca roxa e galochas. Já Joe optou por uma jaqueta azul marinho e jeans.

O casal que sempre manteve a vida privada, usava máscaras durante o passeio, e seguindo as diretrizes do Reino Unido, as pessoas podem se exercitar com uma outra pessoa, ou pessoas que morem na mesma casa durante o dia.