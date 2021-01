Influencer revela suposta traição de Nego do Borel em áudio, diz colunista

Nego do Borel acaba de ser envolvido em mais uma polêmica após término conturbado com Duda Reis. Segundo Fábia Oliveira, a influencer Lisa Barcelos descreve suposta traição de Nego em áudio do WhatsApp.

O envolvimento com o funkeiro teria acontecido durante o noivado com Duda Reis. A coluna afirma que a jovem sempre foi amiga de Nego e também acabou criando uma amizade com a ruiva.

Na descrição do conteúdo, ela teria vivido momentos íntimos com o cantor em sua casa, na Barra da Tijuca, onde Duda morava com o ex.