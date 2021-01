Zac Efron faz rara aparição com Vanessa Valladares na Austrália

Zac Efron fez rara aparição... para a alegria dos fãs! Mas Zac não estava sozinho: o muso foi fotografado na sexta-feira, 8, com a namorada, Vanessa Valladares, em Sydney, na Austrália. Fofos!

O ator de 33 anos estava de mãos dadas com a amada; e supostamente eles se juntaram a outro casal para jantar em um restaurante coreano.

Ele já vive em Land Down Under por cerca de um ano e em meio à pandemia do coronavírus. Efron e Valladares usavam máscaras e peças jeans durante o clique, que aconteceu durante o verão australiano.

O eterno astro de High School Musical e a modelo de 25 anos namoram desde o ano passado. Os dois raramente são vistos com frequência. Mas, em setembro, Valladares deu ao ator uma festa surpresa de aniversário, no quintal de uma casa particular, com dezenas de amigos.