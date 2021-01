Recomendado para você : Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão se separam, diz colunista

Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão não estão mais juntos! Segundo Leo Dias, do jornal Metrópoles, Marina e Alexandre se separaram após três anos de casamento.

De acordo com o colunista, a decisão para o término foi tomada no Réveillon, quando os dois passaram a virada do ano separados.

Os rumores sobre o fim do casamento já rolavam há algum tempo, mas ambos não haviam comentado o assunto.

Vale ressaltar que a atriz de 25 anos foi vista diversas vezes sem aliança e até retirou o sobrenome Negrão das redes sociais.