Kim Cattrall reage discretamente ao revival de Sex and the City

Craig Blankenhorn/MMIX New Line Productions, Inc.

Kim Cattrall deu uma dica do motivo pelo qual ela não retornará no revival de Sex and the City. Após a volta da icônica série ser revelada nessa segunda-feira, 11, Kim reagiu discretamente ao anúncio.

Como os fãs sabem, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis retornarão como Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York, respectivamente, no novo projeto And Just Like That. No entanto, Kim, que já falou diversas vezes que não participaria de projetos relacionados à SATC, teve sua ausência notada.

Mais tarde no mesmo dia, Jessica confirmou que Kim não estará no revival, dizendo a um seguidor que elas "sentirão falta" dela e de sua personagem Samantha Jones. Apesar de não ter se pronunciado sobre o reboot, a atriz "curtiu" um post no Twitter sobre sua decisão.

"Eu absolutamente amo Sex and the City e apesar de estar triste por Samantha não vai retornar, eu aplaudo que você faça o que é melhor para você e pensar que esse é um grande exemplo de se colocar em primeiro lugar. Bem feito @KimCattrall".