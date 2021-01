Bruna Marquezine fala da depressão e diz ser pior que haters com autocrítica

"Eu adoro quando vejo as pessoas que eu admiro falando sobre as suas dores, suas vulnerabilidades... E quando você se identifica, quando você se fortalece porque vê que o outro passa pela mesma coisa... Quando falei sobre depressão, algumas pessoas me olharam como quem diz para não falar sobre aquilo, para guardar para mim. Eu entendo que era numa movimentação de me proteger, mas me proteger do quê? Se o maior problema era a depressão e não o olhar do outro diante do que estava enfrentando ou tinha enfrentado. Esse é um assunto constante nas minhas sessões".