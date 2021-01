Recomendado para você : Armie Hammer tem supostas mensagens chocantes vazadas

Armie Hammer chocou a internet após ter supostas trocas de mensagens vazadas. No fim de semana, as conversas que seriam de Armie, foram expostas na web e incluíam relatos de atos sexuais e outras fantasias.

"Eu preciso beber seu sangue. Por que a distância?", dizia uma das mensagens. A polêmica deu tanto o que falar que o astro de Call Me By Your Name foi chamado de "canibal" no Twitter. Em outra conversa, o ator escreveu: "Você é meu anjo! Foi feita para me salvar".

Em outro trecho, mostrado pelo Daily Mail, ele teria dito: "Eu sou 100% canibal. Eu quero te comer. Isso é assustador de admitir. Eu nunca admiti isso antes".

A conta no Instagram @houseofeffie, responsável por postar as mensagens, agora alega que elas não são reais. "Ok, ok, eu admito. É tudo falso", escreveu nesse domingo, 10. "Mas foi engraçado, não foi?"

No entanto, a escritora Jessica Ciencin Henriquez, que viveu affair com Armie em setembro de 2020, acredita que as DMs expostas "são reais".