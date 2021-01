Recomendado para você : Henri Castelli revela que foi agredido com socos e chutes em Alagoas

Henri Castelli revelou aos fãs que sofreu ataque no final do ano, em Barra de São Miguel, em Alagoas. Através de vídeos nos Stories nessa segunda-feira, 11, Henri contou que foi agredido "covardemente" e teve a mandíbula fraturada.

O ator iniciou explicando que a notícia de que teria se internado no hospital devido a um acidente na academia foi criada para não preocupar sua família. Ele na verdade disse que foi atacado violentamente, "sem que pudesse reagir ou se defender".

"O que aconteceu foi que eu estava com alguns amigos, e do nada eu fui puxado pelas costas, pelo pescoço, jogado no chão e fui agredido. Fui vítima de socos e chutes no rosto que levaram a uma fratura exposta na minha mandíbula", disse ele, que mostrou imagens de sua tomografia.

"A impressão que eu tinha é que minha boca estava pendurada naquele momento. Liguei para minha dentista e ela me orientou a procurar o hospital mais próximo", afirmou.