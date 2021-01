Recomendado para você : Neymar desarquiva fotos com Bruna Marquezine e fãs surtam na web

Definitivamente os fãs não superaram BruMar, apelido carinhoso do ex-casal Bruna Marquezine e Neymar. Nesta terça-feira, 12, a dupla se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter após os internautas descobrirem que Neymar desarquivou fotos com Bruna no Instagram.

Entre os cliques, estão fotos dos dois na semana de moda de Paris, em evento beneficente do jogador, e em campanha de underwear que fizeram para marca de fast fashion.

Isso foi o bastante para os fãs surtarem nas redes sociais, apostando na volta do casal. "Recebo a notícia de que Neymar desarquivou as fotos com a Bruna Marquezine. Esboço um sorriso tímido, igual todo brasileiro de bom coração, contaminado com sentimento de nostalgia. Naquela época todo mundo era feliz!", brincou um usuário.