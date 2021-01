Taylor Swift elogia Drivers License, hit polêmico de Olivia Rodrigo

Taylor Swift deu sua bênção a Olivia Rodrigo! Olivia lançou a polêmica música Drivers License na sexta-feira, 8, e já ganhou o aval de vários ouvintes em todo mundo, incluindo Swift.

No Instagram, a atriz de 17 anos expressou sua empolgação com o fato de seu single de lançamento estar no topo das paradas dos Estados Unidos e em vários serviços de streaming, como iTunes e Spotify.

Mas o que ela não esperava era ser elogiada pela cantora de 31 anos. "Eu digo que essa é minha bebê e estou muito orgulhosa", comentou Swift, com alguns emojis de coração e aplauso.

A estrela da Disney+, mais precisamente de High School Musical: The Musical: The Series, ficou tão emocionada pelo comentário da dona de Folklore que fez um vídeo animado com uma parte do discurso da loira, quando ela ganhou o CMA 2007. "Eu não posso acreditar nisso. Este é definitivamente o ponto alto do meu último ano", dublou Olivia.