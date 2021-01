A verdade sobre Harry Styles e Olivia Wilde estarem morando juntos

Harry Styles e Olivia Wilde foram morar juntos? Não tão rápido! No final de semana, Olivia foi vista saindo de sua casa, da qual dividia com seu ex Jason Sudeikis, com algumas malas e indo para a residência de Styles.

No entanto, o E! News apurou que os pombinhos ainda não estão morando juntos. "Ela fica com ele quando não está com os filhos", contou uma fonte ao veículo. "Mas ela ainda tem sua casa".

Os dois geraram rumores de romance depois que foram fotografados de mãos dadas no casamento de Jeff Azoff, empresário do cantor, e Glenne Christiaansen no início deste mês.

Embora a notícia possa ter surpreendido alguns fãs, um informante contou ao E! News que pessoas do círculo íntimo de Olivia e Harry já sabiam sobre o romance há algumas semanas.