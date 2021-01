Tristan Thompson e Khloé Kardashian provam que relação continua forte

Tristan Thompson continua a demonstrar seu amor por Khloé Kardashian. Nesse domingo, 10, Tristan deixou comentário em post de Khloé provando que a relação entre eles continua forte.

No Instagram, Koko compartilhou vídeo promovendo sua marca Good American e ganhou comentário do namorado. "Minha rainha", escreveu o atleta com um emoji de coroa e outro de coração.

O casal iniciou um novo capítulo na relação no último ano após passarem a quarentena juntos em meio à pandemia do coronavírus.

"Eles estão juntos e muito felizes. Ela está feliz por ele estar por perto e as coisas estão indo muito bem", disse uma fonte ao E! News.

A fonte também explicou o quanto Tristan tem tentado fazer as coisas funcionarem com Khloé depois de seus escândalos de traição, explicando: "Tristan se curvou para estar com ela. Ele se desculpou várias vezes e jura que mudou para sempre. Ela resistiu por um longo tempo, mas está lentamente encontrando o caminho de volta".

A fonte também observou que, "Khloé está hesitante e indo muito devagar".