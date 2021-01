Fiuk viaja até Rio de carro para despistar pré-confinamento no BBB21

Na última terça-feira, 5, os internautas acreditaram que ele até já estaria confinado. Ao analisar os Stories de alguns nomes cotados, eles perceberam que o fundo nos vídeos dos artistas estavam muito parecidos.

Além disso, outro fato que chamou a atenção do público foi que Fiuk passou o Natal com a família da mãe e o Ano Novo na fazenda do pai, o que seria uma espécie de "despedida" antes do confinamento. OMG!