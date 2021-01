Entenda o triângulo amoroso entre Olivia Rodrigo, Joshua Bassett e Sabrina Carpenter

Bem, ela e Bassett recentemente compartilharam vídeos um do outro em suas contas no TikTok. Os vídeos, postados no dia 1º de novembro, os mostram em fantasias enquanto criam uma paródia como Sharkboy e Lavagirl. Isso provou que eles estiveram juntos durante a quarentena.

Em Drivers License, Olivia manda indireta para uma loira que entra em cena no romance. "E provavelmente você está com aquela loira / Que sempre me fez duvidar / Ela é muito mais velha do que eu / Ela é tudo que me deixa insegura", canta ela, em seu single de estreia.

Nós sabemos o que você está pensando: Sim, Carpenter é loira e tem 21 anos, o que a torna quatro anos mais velha que a atriz do spinoff de HSM.