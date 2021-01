Recomendado para você : Demi Lovato estreia novo visual com fios curtinhos e rosados

Demi Lovato decidiu iniciar 2021 com novo visual! No domingo, 10, Demi, que elogiou vídeo topless de Lizzo, compartilhou vídeo de seus lindos cabelos rosas nos Stories do Instagram. Musa!

A cantora de 28 anos usava um casaco de animal print e óculos transparentes enquanto exibia os novos fios. A responsável pela mudança foi a cabeleireira Amber Maynard Bolt, que já fez outras transformações na estrela.

Como os fãs sabem, esta não é a primeira vez que a dona de Confident pinta as madeixas de rosa. Ela já brincou com o tom ao longo dos anos, além de já ter aparecido com outras cores, como azul e vermelho.