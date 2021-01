Sarah Jessica Parker confirma revival de Sex and the City

HBO

No momento, não é claro se a HBO Max planeja manter o personagem de Samantha no revival.

Em entrevista a Andy Cohen em setembro, Cynthia falou sobre a possibilidade de escalar uma nova atriz para o papel. "Eu também ouvi muitas pessoas dizerem, incluindo a própria Kim Cattrall, que se tivermos que ter uma quarta mulher, que talvez seria uma mulher negra dessa vez... E acho que seria incrível".

As três atrizes e Michael Patrick King, que foi a força criativa por trás de Sex and the City, farão a produção executiva de And Just Like That.

"Eu cresci com esses personagens, e eu mal posso esperar para ver como suas histórias se envolveram nesse novo capítulo, com a honestidade, pungência, humor, e a amada cidade que sempre as definiram", disse Sarah Aubrey, Chefe de conteúdo original da HBO Max, em comunicado à imprensa.