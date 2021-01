Kevinho revela quando ganhou primeiro milhão: "Eu tinha 18 anos"

As celebridades se renderam ao jogo Verdade x Mentira no Instagram. E um que deu o que falar com suas respostas foi Kevinho!

Em seus Stories, o cantor, que fez cirurgia no nariz, revelou com quantos anos ganhou o "primeiro milhão" e exibiu seus diversos carros.

"Já fez seu primeiro milhão?", perguntou um seguidor. "Verdade! Ganhei meu primeiro milhão há 4 anos quando eu tinha 18 anos", disse ele.