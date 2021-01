Boninho diz que já eliminou três famosos que iriam entrar no BBB21

Boninho não para de fazer revelações sobre a nova edição do Big Brother Brasil. Ao responder fãs no Instagram, Boninho contou que 3 pessoas que entrariam no reality foram desclassificadas. Babado!

Com ao alvoroço causado entre os nomes cotados para o reality, um internauta sugeriu que o diretor eliminasse as celebridades que estão falando demais. "Vocês bem que podiam desclassificar os famosos que ficam dando a entender que vão estar no BBB", escreveu.

Em resposta, Boninho foi direto: "Já tiramos três". Eita!