Ex de Olivia Wilde está com coração partido sobre romance com Harry Styles

O novo romance de Olivia Wilde e Harry Styles surpreendeu muitos fãs, mas em especial Jason Sudeikis, ex­-noivo da atriz. Segundo o E! News, Jason está com o coração partido sobre o relacionamento de Olivia e Harry.

De acordo com o veículo, há informações desencontradas sobre quando, de fato, os atores realmente se separaram. As notícias sobre o término vieram à tona em novembro de 2020, mas não se sabe ao certo se eles terminaram naquele mês ou no início do ano passado.

Eles, aliás, são pais de Otis, de 6 anos, e Daisy, de 4 anos.

No início de janeiro, fotos de Olivia e do cantor de Watermelon Sugar tomaram conta dos holofotes. Os pombinhos foram clicados em clima de romance, durante o casamento do empresário do muso, Jeff Azoff, na Califórnia.