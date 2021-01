As séries do Disney Channel que você pode assistir no Disney+

Disney Channel

Séries

No ramo das séries, é possível assistir várias produções que foram o início da carreira das estrelas pop da atualidade. O catalogo conta com Lizzie McGuire (com Hilary Duff), Hannah Montana (com Miley Cyrus), Os Feiticeiros de Waverly Place (com Selena Gomez), Jonas (com os Jonas Brothers), Sunny Entre as Estrelas (com Demi Lovato), Zack & Cody- Gêmeos em Ação (com Dylan e Cole Sprouse) e até No Ritmo (com Zendaya e Bella Thorne).

Apesar de uma das séries favoritas dos fãs não estar disponível (As Visões da Raven), é possível assistir a continuação dela, A Casa de Raven, que foi lançada recentemente. Além disso, outro favorito dos fãs voltou no serviço de streaming: Art Attack!