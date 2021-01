Kylie Jenner usa look maravilhoso no último dia de gravação de KUWTK

O fim de uma era está chegando! (insira os emojis chorando aqui)

Kylie Jenner se certificou de dar uma despedida bem fashion para Keeping Up with the Kardashians! A estrela de 23 anos mostrou no Instagram o último look que ela usou, que foi para o último dia de gravação de KUWTK.

Para a ocasião, ela estava com um conjunto branco dos pés a cabeça que, além de chique, parecia bem confortável.

Kylie usou um sobretudo branco da Zeynep Arçay que ela combinou com um corset e uma calça boca de sino. Ela completou o look com um salto alto branco, uma bolsinha de mão em formato de caixa e brincos de diamante em formato de gota.

"Último dia de gravação", disse ela no Instagram nesse sábado, 9 de janeiro.

A fundadora da Kylie Cosmetics não é a única Kardashian que mostrou imagens dos bastidores dos últimos dias de gravações. Ontem mesmo, Kim Kardashian compartilhou um vídeo exclusivo com o E! News mostrando como foi o dia emocionante.