Daniel Carvalho, criador da Katylene, morre aos 32 anos

Os fãs da Katylene acordaram em luto neste sábado, 9 de janeiro!

Daniel Carvalho, criador da blogueira e ex-VJ da MTV, morreu na noite dessa sexta-feira, 8, após ter uma parada cardiorrespiratória por falência aguda dos rins. Daniel estava internado desde o final do ano passado no hospital CER Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro.