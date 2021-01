Duda Reis se muda para São Paulo após término com Nego do Borel

Duda Reis, que terminou o noivado com Nego do Borel recentemente, está mudando de vida!

Ela anunciou através das redes sociais que se mudou para São Paulo "com meu suor e esforço" e comemorou a nova conquista. Arrasou, sua linda!

"Estou muito feliz de ser uma conquista pessoal. O apartamento eu que me dei, com meu dinheiro, com meu trabalho. Com meu suor e esforço. Isso me deixa muito feliz", disse ela.

"Me mudei ontem, mas a partir de amanhã vou mostrar para vocês. Mais minha cara impossível. A casa e a decoração são a minha cara. Vamos sair para comprar móveis da varanda".