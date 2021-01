Conheça a casa de R$ 26 milhões de Emilia Clarke

Emilia Clarke, a Daenerys Targaryen de Game of Thrones, colocou a sua casa da Califórnia à venda e ela pode ser sua pela preço de R$ 26 milhões. De acordo com a Variety, a atriz comprou a mansão em Los Angeles, Califórnia, há quatro anos por R$ 24 milhões. Considerando que as celebridades normalmente tentam lucrar bastante com o fato de terem morado na casa, o aumento de preço de Emilia foi bem modesto.

Com dois quartos, três banheiros, uma sala com lareira e closets, a casa de Emilia é digna de uma rainha dos dragões . O local também tem duas estantes de livro enormes, uma cozinha profissional com detalhes em madeira, um escritório que tem vista para o jardim e janelas que vão do chão ao teto.

Além disso, se você não quiser ir para a praia logo ao lado, a casa tem piscina e uma varanda coberta.

Como se isso não fosse o bastante, a casa de Emilia também é muito bem localizada. Ela fica dentro de um condomínio fechado, mas ainda está perto dos os bares e restaurantes mais frequentados da cidade.