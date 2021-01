Os biquínis favoritos das famosas para este verão

O ano de 2021 está entre nós e, com ele, a estação mais quente do ano: o verão!

As estrelas celebraram a chegada de mais um ano com seus looks belíssimos, mas chegou a hora de exibir as curvas para o sol.

Bruna Marquezine, por exemplo, já iniciou os cliques no Instagram com seus melhores trajes de banho. A atriz, aliás, passou a virada de ano em uma ilha particular com Thelma Assis, Manu Gavassi e Rafa Kalimann.