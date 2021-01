Zendaya e John David Washington arrasam em trailer de Malcolm & Marie

Depois de muita expectativa, a Netflix lançou o primeiro trailer de seu próximo filme, Malcolm & Marie, nesta sexta-feira, 8. Estrelado por Zendaya e John David Washington, o longa conta a história de um cineasta e sua namorada que voltam para casa após a estreia de um filme.

Com uma tensão no ar e revelações dolorosas, os espectadores assistirão a um casal fazendo um ajuste de contas romântico e determinando se o amor que sentem um pelo outro é mesmo suficiente.

"Você sabe o que, Malcolm?", pergunta a atriz, no trailer. "Eu sinto que uma vez que você sabe que alguém está lá para você e quando você sabe que essa pessoa te ama, você nunca mais volta a pensar nela. Até que você está prestes a perder alguém que você finalmente presta atenção".

Malcolm & Marie é um projeto especial que foi filmado com segurança no meio da pandemia do coronavírus. Na verdade, o filme independente foi feito ao longo de duas semanas no verão passado em Carmel-by-the-Sea, Califórnia.