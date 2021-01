Rafaella Santos fala sobre rumores de affair com Gustavo Mioto

A última relação pública de Rafaella foi com o jogador Gabigol. Após término em agosto do ano passado, o colunista Leo Dias alegou que o craque teria traído a influencer com a DJ Allana.

Após dizer que é "tudo mentira" em mensagem no Instagram do jornalista, o jogador disparou: "Você acha que só eu tenho camarote no Maracanã? Eu estou te falando a minha verdade. Acredita se você quiser. Só quero respeito comigo".

Allana também negou o affair e disse que nunca se envolveu com o craque, nem mesmo quando ele era solteiro: "Não tenho nada a ver com ele".

De acordo com a coluna, Gabigol e Allana teriam começado a se relacionar quando o atleta ainda estava com a irmã de Neymar. Ela teria sido convidada para o camarote do jogador nas partidas do Flamengo e foi vista em algumas comemorações após as vitórias do time, na casa do craque.