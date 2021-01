Ana Maria Braga surge com dreads e gera discussão na web

Ana Maria Braga, que usou colar de arroz em protesto ao preço do alimento, deu o que falar nesta sexta-feira, 8. A web iniciou uma discussão após Ana Maria surgir com novo visual no programa Mais Você, da Globo.

A apresentadora está comandando a atração direto de sua casa na praia de Maresias, litoral de São Paulo, e apareceu com dreads no cabelo gerando polêmica nas redes sociais.

"Acho que vou ficar por aqui mesmo, na praia. Já adotei esse novo visual, to comprando um ukulele, acho que tô pronta, ein!?", escreveu ela no Instagram.