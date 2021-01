Khloé Kardashian é confundida com Kendall Jenner em selfie

Khloé Kardashian, que reatou relação com Tristan Thompson, chamou atenção com selfie nessa quinta-feira, 7. Muitos seguidores comentaram em post de Khloé no Instagram que acabaram confundino a musa com sua irmã mais nova, Kendall Jenner.

"Nesse verão, quando tudo acabar, eu estarei pronta", escreveu ela. No clique, a estrela de KUWTK surge com a mão no rosto e posa em frente ao espelho na academia.

"Eu achei que fosse Kendall de início, sem brincadeira", escreveu uma internauta.

"Quero dizer, Kendall é sua gêmea!", disse mais um usuário.

Não demorou muito para Koko responder os comentários. "Em meus sonhos lol", disse ela a um fã.