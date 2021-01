Kylie Jenner deixa de seguir Rosalia, Sofia Richie e outros no Instagram

Kylie Jenner não vai mais acompanhar algumas pessoas em 2021. Kylie, que foi às redes sociais para mostrar a filha no snowboard, deixou de seguir alguns de seus amigos próximos no Instagram.

A caçula de Keeping Up With the Kardashians deixou de seguir alguns rostos familiares, como Rosalia e Sofia Richie. Ela agora segue apenas 28 contas, a maioria pertencendo à sua família.

Alguns fãs especularam que Kylie deu unfollow em pessoas que a levavam para a farra; mas os rumores foram dissipados, já que ela também não segue mais Fai Khadra e Harry Hudson, que são ambos próximos da família Kardashian.

Kylie, Kendall Jenner, Kris Jenner e Corey Gamble se juntaram a Fai em sua recente viagem em família para Aspen, no Colorado, onde todos desfrutaram de um dia de compras e esquiadas. "Todos estavam de ótimo humor e curtindo as férias. Pareceu uma boa mudança de cenário e que eles estavam felizes por estar de volta à neve e à montanha", revelou uma fonte ao E! News.