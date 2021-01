Zayn Malik retorna à música com single "Vibez"

Zayn Malik finalmente fez seu retorno à musica! Nesta sexta-feira, 8, Zayn lançou o novo single "Vibez", que faz parte de seu novo álbum Nobody Is Listening.

A canção já está disponível nos streamings, como informou o cantor em suas redes sociais. "Vibez foi lançada! Nobody is Listening no dia 15 de janeiro", escreveu ele no Instagram.

O namorado de Gigi Hadid deixou os fãs ansiosos nessa quinta-feira, 7, ao postar no Instagram Stories um clipe de um teatro vazio com a palavra "AMANHÃ" escrita nas cortinas.