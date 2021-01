Jeffree Star acaba com todos os rumores de romance com Kanye West

Jeffree Star está tão chocado com todos os rumores de romance com Kanye West quanto todos nós! Jeffree finalmente revelou a verdade sobre o vídeo viral do Tik Tok, do qual afirmava que ele tinha um caso com Kanye.

Na quinta-feira, 7, o influenciador de beleza se manifestou no YouTube, com um vídeo no qual ele chamou as alegações de "as coisas mais idiotas que acho que já li em toda a minha vida".

O maquiador aparece com um roupão rosa, bebendo um Red Bull e vendo vários meses sobre ele e o rapper. "Acordei e meu telefone estava explodindo, pensei ‘Meu Deus, que escândalo está acontecendo hoje?'. Sinceramente, não fazia ideia, certo? Estou guardando para mim. estou vivendo neste lindo estado. Estou amando a vida", disse o profissional.