Duda Reis apaga fotos com Nego do Borel após fim do noivado

Duda Reis decidiu dar outro rumo para sua vida em 2021! Após inúmeras brigas com seus pais, Duda terminou o noivado com Nego do Borel e já deletou as fotos ao lado do ex de suas redes sociais.

Isso mesmo: a atriz de 19 anos reúne 3,5 milhões de seguidores no Instagram e nesta quinta-feira, 7, decidiu apagar os cliques com o ex-noivo.

A única imagem deixada pela ruiva é uma em preto e branco, que em sua legenda fala do fim do relacionamento e postada no dia 23 de dezembro.