Mark Zuckerberg bane Donald Trump do Facebook e Instagram por tempo indeterminado

Mark Zuckerberg acaba de anunciar que Donald Trump está banido, por tempo indeterminado, do Facebook e Instagram. Menos de 24 horas depois que vários manifestantes pró-Trump invadiram o Capitólio dos Estados Unidos, Mark fez o anúncio sobre as contas de Trump estarem bloqueadas.

Após a violação histórica de segurança no Capitólio, na quarta-feira, 6, o CEO do Facebook emitiu o comunicado anunciando a decisão monumental da empresa.

De acordo com ele, o ex-presidente dos EUA cometeu duas violações políticas em sua página na rede social.

"Os eventos chocantes das últimas 24 horas demonstram claramente que o presidente Donald Trump pretende usar seu tempo restante no cargo para minar a transição pacífica e legal de poder para seu sucessor eleito, Joe Biden", iniciou o comunicado. "Sua decisão de usar sua plataforma para tolerar, em vez de condenar, as ações de seus apoiadores no edifício do Capitólio, com razão, perturbou as pessoas nos Estados Unidos e em todo o mundo. Removemos essas declarações ontem porque julgamos que seu efeito – e provavelmente sua intenção – seria provocar mais violência".

Após o incidente no Capitólio dos EUA, uma sessão conjunta do Congresso foi retomada e ratificou os resultados da eleição presidencial de 2020, certificando oficialmente Joe Biden como o próximo presidente dos Estados Unidos e Kamala Harris como a próxima vice-presidente. "Após a certificação dos resultados eleitorais pelo Congresso", continuou Zuckerberg, "a prioridade para todo o país deve agora ser garantir que os 13 dias restantes e os dias após a posse passem pacificamente e de acordo com as normas democráticas estabelecidas".