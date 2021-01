Saiba mais sobre o casal queridinho da série Bridgerton

Ele já participou de vários filmes e programas de TV antes de Bridgerton, por isso, pode ser um rostinho familiar entre os espectadores.

Page interpretou Khora em Máquinas Mortais, e trabalhou ao lado de Tessa Thompson em Sylvie's Love. Na TV, o ator é bastante conhecido por seu papel como Chicken George, na aclamada minissérie Roots; e como Leonard Knox, em For The People, da ABC. Ele também apareceu em programas de TV do Reino Unido, como Casualty, Fresh Meat e Waterloo Road.